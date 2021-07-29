Буревій зніс дахи і поламав півсотні дерев: у Заліщиках підраховують збитки від стихії

У Заліщиках учора лютувала стихія. Під час зливи сильний вітер пошкодив дерева та покрівлі будинків. Наразі спеціальна комісія підраховує збитки, яких завдала негода.

Найбільше постраждали два приватних будинки. Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, сильний вітер зніс дахи. Також шквал поламав майже півсотні дерев. Над ліквідацією наслідків негоди працюють спецслужби.

“Щира подяка усім, хто долучився до ліквідації наслідків стихійного лиха, яке спіткало місто, а саме: команді рятувальників, працівників відділення поліції. Щиро дякую за згуртованість, оперативність та професіоналізм” – наголосив міський голова Іван Дрозд.

У Заліщиках зібрали регіональну комісію з надзвичайних ситуацій. Фахівці спецслужб вирішують, як допомогти постраждалим від стихії.