Найбільший в Україні портрет провідника ОУН пообіцяли найближчим часом відновити.

Через негоду і шквальний вітер у Тернополі пошкодився банер з портретом Степана Бандери, розташований на будівлі облради. Частину банера розірвало ще в обід 14 січня, однак працівники облради не могли зняти банер через негоду, повідомляє ZAXID.NET.

У Тернополі та в області 14 та 15 січня оголосили штормове попередження через шквальний вітер. У Тернополі внаслідок негоди виявились пошкодженими лінії електропередач, впало кілька дерев. Окрім цього, внаслідок поривів вітру розірвався банер з Бандерою.

У коментарі ZAXID.NET депутат обласної ради Богдан Бутковський заявив, що пошкодження на банері помітили ще в обід, але не могли його зняти. «Вітер почав рвати банер ще вдень, альпіністи не змогли його зняти. Пообіцяли, що знімуть наступного дня. Потім згодом його поклеять і він буде як новий. В цього полотна така специфіка, що така велика площа робиться з частин. Він не суцільний», – розповів ZAXID.NET Богдан Бутковський.

За словами депутата, планується, що банер зі Степаном Бандерою на адмінбудинку висітиме до кінця січня.

Полотно площею 220 метрів квадратних встановили на фасадній стіні обласної ради навпроти пам’ятника Степану Бандері. Його вивісили 27 грудня, напередодні річниці до дня народження Бандери, яке відзначають 1 січня. Банер у Тернополі офіційно є найбільшим портретом провідника ОУН-УПА Степана Бандери в Україні.

Фото: Тернопільські плітки