Були ще досить молодими: на Тернопільщині від коронавірусу померли чоловік і жінка

Два летальних випадки внаслідок COVID-19 зафіксували у Тернопільській області минулої доби.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.

Померли 44-річний мешканець Кременецького району і 48-річна жінка із Чортківщини.

Загалом за добу зафіксовано 47 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало за цей період 12 осіб.

За весь час пандемії в Тернопільській області на COVID-19 захворіло 70 774 особи, одужало 69 044 особи. Загалом зафіксовано 1209 летальних випадків.