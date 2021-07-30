Були дуже п’яні: на Тернопільщині з річки витягли двох чоловіків

Прикрий випадок, який ледь не завершився фатально, стався у Бучачі. Там у річку Стрипа впали двоє чоловіків, котрі перебували у стані сильного алкогольного сп’яніння та не в змозі самостійно вибратись із води.

На місце події було направлено черговий караул пожежно-рятувальної частини. Рятувальники за допомогою мотузки витягли чоловіків на берег та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Врятовані – громадяни 1967 та 1958 років народження, жителі села Підлісся Бучацької ТГ та м. Бучач.

Лікарі, які оглянули чоловіків, встановили, що їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.