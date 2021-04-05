Було всього 24 роки: на Тернопільщині помер молодий священник

Сьогодні, 5 квітня, на 24 році життя, після тривалої хвороби відійшов у вічність священник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ о. Любомир Малоїд.

Як повідомили у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії УГКЦ, священнослужитель виконував уряд настоятеля і будівничого храму Блаженного Якима Сеньківського та сотрудника храму Пресвятого Серця Христового с. Великі Гаї (Тернопільський район), Великоглибочанського деканату.

Кир Василій уділив ієрейські свячення о. Любомиру Малоїду нещодавно – 27 вересня 2020 р. Б., у день празника Воздвиження чесного і животворящого Хреста Господнього. Молодий священник активно взявся до праці побудови нової святині у Великих Гаях і сумлінно виконував свої душпастирські обов’язки.

Отець Любомир Малоїд народився 29 серпня 1996 року у селищі Магерів, Жовківського району, Львівської області. Закінчив богословські студії у Тернопільській духовній семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого.

Сьогодні, о 18.00, у храмі Блаженного Якима Сеньківського відбудуться заупокійні Богослужіння. Про графік інших відправ повідомимо згодом.

Архиєпископ Василій, єпископ-помічник Теодор, працівники курії архиєпархії, духовенство Тернопільсько-Зборівської архиєпархії висловлюють щирі співчуття дружині Віті та родині покійного.

Нехай Всемилостивий Господь прийме душу о. Любомира до Небесної Оселі, де всі святі і праведні спочивають.