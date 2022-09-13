На війні загинув боєць з Тернопільщини Ігор Штоник: йому було всього 23 роки

І знову трагічна звістка про загибель воїна ЗСУ нестерпним болем пронеслась Тернопільщиною.

Вчора пізно увечері стало відомо, що в боях з російськими окупантами в Бахмутському районі Донецької області загинув села Новоставці Трибухівської громади Ігор Миколайович Штоник, 1999 року народження.

Про важку втрату повідомляють на сайті громади.

“Трибухівська громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Захисника. Разом з Вами схиляємо голови у глибокій скорботі… Вічна шана і пам’ять Герою…”.

Про дату зустрічі Героя та чин похорону буде повідомлено додатково.