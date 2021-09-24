“Було так страшно, все життя пройшло перед очима”, – жителька Чорткова про землетрус. ВІДЕО

Тернопільщина стала епіцентром землетрусу. Поштовхи силою понад 4 бали за шкалою Ріхтера вчора вранці зафіксували в Чортківському районі.

Про це Суспільному розповів заступник начальника головного центру спеціального контролю Олександр Лящук.

Землетрус відчули також у Тернополі та Тернопільському районі. Повідомлень про руйнування рятувальники не отримували. Про це розповіла речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа.

Відео з камер спостереження у будинку в селі Милівці, що за 25 кілометрів від Чорткова, надав житель села Ігор Чепига.

Очевидець події Владислав Протоковило каже, що у селі Пробіжна за 20 кілометрів від Чорткова о 6.18 від вібрацій затремтіли сонячні батареї:

“Прокинулися з дружиною вночі близько 6:20 від сильного шуму та вібрації. І коли закінчилося, ми думали, що це буревій чи ще щось, вийшов на двір і нічого не було. Знаю, що на одному з об’єктів, де встановлювали батареї, є камери і зайшов на них і на камерах було очевидно, що був землетрус”.

Житель села Горішня Вигнанка Чортківської громади Ігор розповідає, що зранку почув звук, схожий на вибух:

“В 6:15 чую, щось ніби підлога тріснула, щось таке незрозуміле. Я ще так подумав, напевно, котельня вибухнула. Думаю, а може на горищі щось впало”.

Люди, які живуть у центрі Чорткова, також відчули землетрус. Про це розповіла одна із них – Ольга.

“В 6:15 я чомусь включила телевізор, подивитися, котра година. Бо я привикла зранку вставати. Був страшенний вибух, що я навіть не знаю, як це сталося. Я думала, що хата валиться. Один такий сильний вибух, а другий трішечки легший вибух, а тоді ніби грім погуркотів і пішов. І тоді я якось так зніяковіла, відкрила двері, бачу, що друга сусідка відкрила двері. Сусід з другого поверху вийшов, почав бігати по підвалах, по горищах, може десь хтось газ залишив чи ще щось”, – каже жителька Чорткова Ольга.

Чортківчанка Марта Гевко розповідає, що прокинулася від вібрацій у квартирі:

“Перше, що я зробила – це різко зірвалася з ліжка, почула залишки якогось голосного гулу і побачила коливання. Тобто, ти стоїш і таке враження, що в тебе світ крутиться. За цих декілька секунд я незрозуміла, що робити. Чи мені збирати документи і виходити з дому, чи мені стояти на місці, чи лягати назад спати. Взагалі було так страшно і все життя пройшло в один момент перед очима”.

Іван Кулик – адміністратор місцевої групи у соцмережах. Чоловік каже, що о пів на 7 ранку жителі району почали надсилати відео землетрусу:

“Відео скидали мені з камер, які були на вулиці, ну але там тільки відчутно, який там звук і трішки вібрації, але таке, щоб дуже дерева тряслися, то такого не було”.

Тернополянин Ігор Костюк каже, камера в його офісі, що на вулиці Острозького, зафіксувала, як о 6.18 почали тремтіти стіни та меблі.

Землетрус зафіксували прилади Головного центру спеціального контролю о 6.17. Про це розповів заступник начальника центру Олександр Лящук.

“Засобами головного центру спеціального контролю був зареєстрований відчутний землетрус. Магнітуда склала 4,3. Розрахункова інтенсивність – біля 5 балів. Землетрус відчувався населенням на відстані до 100 кілометрів. Глибина біля 6 кілометрів. Попередні розрахунки: координати 48,93 пн.ш. 25,88 сх.д.”, – каже Лящук.

За словами Олександра Лящука, ймовірність повторних землетрусів мала, оскільки основна напруга спала.

Доктор географічних наук Мирослав Сивий каже, такі поштовхи, як сьогодні можуть бути відчутні на відстані приблизно 100 кілометрів. Вони зазвичай не викликають руйнувань.

“Що таке 6 або 10 кілометрів – це земна кора на Тернопільщині має 35 кілометрів, глибше йде мантія, ще глибше ядро Землі. Цей землетрус відбувся в земній корі. Це є корові землетруси, які відбуваються на невеликих глибинах, вони мають місцеве значення або локальне значення. 4,3 бала за шкалою Ріхтера – це так званий помірний землетрус. Ну коли можуть хитатися люстри, скрипіти двері, дзвеніти посуд в шафі, що в нас і спостерігалося”, – каже Сивий.

Доктор географічних наук Любомир Царик каже, що Тернопільська область розміщена на Подільській плиті, тому землетруси тут бувають рідкісні й слабкі. Але на території Тернопільщини є тектонічні розломи. Один із них проходить Чортківщиною, де був епіцентр землетрусу.

“Платформа побита на окремі блоки і ось в межах цих блоків можуть відбуватися якісь зрушення. Можуть відбуватися глибинні зсуви, можуть відбуватися відторгнення частини того блоку і так далі. І звичайно вони можуть викликати такі негативні наслідки, як поштовхи”, – розповів Царик.

Землетрус такої ж сили, як вчора, зафіксували в Микулинцях в 2002 році. Тоді в будинках жителів селища побились вікна, а на стінах з’явилися тріщини, розповів Любомир Царик. Сильніший землетрус потужністю 7 балів фіксували у Заліщиках понад 100 років тому, каже науковець.