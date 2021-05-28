Було лише 44 роки: спочив у Господі протоієрей з Тернопільщини

28 травня спочив у Господі протоієрей Микола Шевчук.

Про це повідомляють у Тернопільській єпархії ПЦУ.

Настоятель храму св. ап. Андрія Первозваного с. Старий Олексинець Вишнівецького благочиння упокоївся на 44-му році життя.

Протоієрей Микола Шевчук народився 12 травня 1978 року в Катеринівці на Кременеччині, 1995-го закінчив Кременецький ліцей. Духовну освіту здобув у Тернопільській духовній семінарії, яку закінчив 1999 року. У жовтні 1998 року митрополитом Василієм був рукоположений на диякона, у жовтні 1999-го прийняв священницьку хіротонію. З листопада того ж року духовно опікувався парафією у Старому Олексинці.

Керуючий архієрей Тернопільської єпархії Православної Церкви України Високопреосвященнійший архієпископ Нестор, духовенство та миряни Тернопілля висловлюють найщиріші співчуття родині новопреставленого протоієрея Миколи.

“Отець Микола запам’ятається всім, як добрий, щирий та відданий Церкві служитель Вівтаря, який своєю ревною працею на винограднику Христовому подавав приклад простого та чесного життя пастиря та християнина.

Нехай Господь оселить його душу в місці, де всі святі та праведні спочивають. Ми всі будемо молитися за упокій його душі.

Вічна пам’ять і Царство Небесне!”, – ідеться у повідомленні єпархії.

Панахида за новопреставленим протоієреєм Миколою відбудеться у храмі св. ап. Андрія Первозваного с. Старий Олексинець 28 травня, поч. о 18:00, Божественна літургія і похорон – 29 травня, поч. о 9:00.