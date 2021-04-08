Коронавірусна хвороба забрала життя у 26-річної жінки. Трагічний випадок стався у Тернополі. Жінка із Бережан.
Як повідомили “20 хвилин” у лабораторному центрі, від коронавірусної хвороби померла 26-річна жінка з Бережан. Вона була на останніх тижнях вагітності.
Смерть породіллі від коронавірусу підтвердила начальниця управління охорони здоров`я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко.
— Як і кожну смерть при пологах, згідно з протоколами, управління буде розслідувати. Наразі можу лише сказати, що на щастя, дитину вдалось врятувати, — повідомила пані Ярмоленко.
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