Було лише 26 років: у Тернополі від коронавірусу померла вагітна жінка

Коронавірусна хвороба забрала життя у 26-річної жінки. Трагічний випадок стався у Тернополі. Жінка із Бережан.

Як повідомили “20 хвилин” у лабораторному центрі, від коронавірусної хвороби померла 26-річна жінка з Бережан. Вона була на останніх тижнях вагітності.

Смерть породіллі від коронавірусу підтвердила начальниця управління охорони здоров`я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко.

— Як і кожну смерть при пологах, згідно з протоколами, управління буде розслідувати. Наразі можу лише сказати, що на щастя, дитину вдалось врятувати, — повідомила пані Ярмоленко.