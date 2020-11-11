Була температура і кашель: чоловік помер за кілька метрів від поліклініки

З погіршенням стану здоров’я приїхав до Чорткова житель Франківщини.

У чоловіка раптово піднялася температура, почався сильний кашель. Він напередодні завітав в гості до родичів в одне з сіл району. Симптоми простуди з’явилися 10 листопада, повідомляють у поліції.

Аби не затягувати хворобу, вирішив звернутися по допомогу у медзаклад. Проте до поліклініки не встиг дійти. Впав та помер за кілька метрів від медустанови.

Про смерть чоловіка, 1954 року народження, на лінію “102” повідомив лікар бригади екстреної медичної допомоги. У ході перевірки стало відомо, що потерпілий хворів на цукровий діабет, а от причина смерті стане відома після розтину.

Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно статті 115 ККУ.