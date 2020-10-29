Поліція розпочала перевірку за фактом повідомлення про неналежне зберігання печаток ДВК.

Як повідомив виданню Терміново Леонід Бицюра, який балотувався на посаду міського голови, у міській ТВК печатки ДВК були у вільному доступі, що давало можливості фальсифікувати результати виборів.

«Це пряме порушення законодавства, адже була можливість перепечатати бюлетні, протоколи, мішки з бюлетенями. Тобто фальсифікувати результати. Фактично, це підстава говорити про недійсність виборів», – каже Леонід Бицюра.

За його словами, представники «Батьківщини» з даного приводу одразу звернулися в поліції та СБУ, після чого серед ночі у ТВК прибули оперативники. У поліції підтвердили даний факт.

«На лінію 102 надійшло звернення про порушення виборчого законодавства, що неправильно зберігаються печатки ТВК. Заявник стверджував, що печатки були просто на столі в кульку, а це є порушення. На місце виїхали працівники тернопільського міського відділу поліції. Даний факт внесений в журнал єдиного обліку про скоєння злочинів та правопорушень», – повідомив речник обласного управління поліції Сергій Крета.

Зараз поліція з’ясовуватиме, де саме мали бути печатки ДВК, які справді виявили у приміщенні ТВК.

«Згідно закону члени ДВК мають здати всі печатки на ТВК протягом 5-ти днів. Тобто вони мали бути на ТВК. Зараз ми дали запит на ЦВК, де саме їх мали зберігати. Можливо, вони мали бути в сейфі чи в іншому приміщенні. Згідно відповіді ЦВК і прийматимемо рішення», – сказав Сергій Крета.

Наразі даний факт внесли в журнал єдиного обліку заяв і повідомлень. Якщо порушення підтвердиться, то вже будуть підстави вносити його у Єдиний реєстр досудових розслідувань, щоб дати правову оцінку даному порушенню, або ж трактувати його як адміністративне.

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