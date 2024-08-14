Самку лелеки виходжують у Центрі реабілітації диких птахів “Вільні крила”, що у Львівській області.
Птаху привезли у “Ноїв ковчег” до Тернополя рятувальники з Чортківського району. Вона випала з гнізда, не могла літати, була хвора і знесилена. Тернопільські захисники тварин інтенсивно годували пернату, аби вона набралася сил, та доправили її у центр реабілітації “Вільні крила”.
“Дякуємо Віктору, що надає притулок для птахів з нашого регіону, та усю необхідну ветеринарну допомогу”, – зазначають у “Ноєвому ковчезі”.
До слова, виявилося, що чорногуз має кільця на лапках. Судячи з позначок, птаха була окільцьована у Гданську, що в Польщі.
На лікування та реабілітацію бузька необхідні кошти. Реквізити для допомоги:
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