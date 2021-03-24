На Тернопільщині несподівано померла вчителька.

“Сьогодні вночі 23 березня відійшла у вічність наша колега Пудлик Марія Степанівна. Колектив Першої школи міста Козова глибоко сумує через таку тяжку втрату і висловлює щирі співчуття родині. Марія Степанівна, Марусечка, Маруся, Марійка… Вона назавжди залишиться у наших серцях такою життєрадісною, світлою, енергійною людиною, відкритою і щирою у стосунках із колегами, учнями, друзями. Її оптимізм надихав інших. Марія Степанівна була людиною, яка створювала навколо себе позитив. Дуже щира і проста у стосунках. Учні її любили, вона була для них і вчителем, і другом. Сумуємо, що важка хвороба вирвала нашу Марусечку весною з активного виру життя”, – йдеться на порталі школи.

За словами колег, померла любила сіяти квіти, садити город, доглядати сад, плодами якого щедро ділилася з працівниками школи, пишуть Тернополяни.

“Популярний фотограф-аматор, що збирав навколо своїх світлин козівчан, розкиданих по всьому світу. Пам’ятаємо її рубрики “У моєму саду сьогодні”, “Моя Козова”, “Щасливі разом”, “Школа #1”, “Моя церковця”, “Любе онучатко”, у яких зафіксовані неповторні миті життя. Наша Маруся була іскоркою, яка вміла запалити інших, жінкою, що несла радість. Несла просто, безкорисливо, талановито. Крім того, ще й писала вірші, прості, правдиві, про життя… Тішилася дітьми, плекала онуків, будувала плани на життя, яким, на жаль, уже не судилося здійснитися. Сумуємо за тобою, наша Марусю, згадуємо щасливі моменти, проведені з тобою. Світла пам’ять про Пудлик Марію Степанівну назавжди залишиться в наших серцях”, – пишуть колеги померлої.

Парастас за упокій Марії Степанівни Пудлик відбудеться 24 березня в церкві Успіння Пресвятої Богородиці о 8.00 год.