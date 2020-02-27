У будинку на Руській, 24 хтось із місцевих мешканців вирішив зекономити на електроенергії, нехтуючи безпекою десятків людей.

Горе-винахідник приєднав електричний кабель до газової труби. У такий спосіб електролічильник у помешканні крадія зовсім не «мотає» кіловати. Однак така економія «поза законом» може призвести до непоправного, пишуть Тернополяни.

Мешканець будинку Костянтин каже, неладне помітив, коли у його помешканні встановлювали газову плиту.

– Коли у моїй квартирі встановлювали плиту, почало іскрити. Довелося придбати спеціальні гумові муфти, але це не вирішить ситуацію, бо пожежа може трапитися у будь-який момент. Як вдалося з’ясувати, хтось із місцевих мешканців економить на електроенергії шляхом приєднання до газової труби будинку. Такий необдуманий вчинок може призвести до вибуху. Під небезпекою десятки людей. Звертався і до електриків, і до газовиків, і в мерію. Вже майже три тижні проблему перекидають один на одного. У результаті електрик ТОВ «Мрія», яке обслуговує дану територію, нібито розпочав пошуки крадія електроструму, але результатів немає, – пояснив чоловік.

А поки недобросовісного користувача електроенергії не знайшли, перебувати у будинку на Руській небезпечно. Залишається сподіватися, що горе-заощадника таки притягнуть до відповідальності.