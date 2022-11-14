Будуйте файно: у Тернополі прописали правила для забудовників

Правила благоустрою Тернопільської міської територіальної громади доповнили новими пунктами. Вони стосуються впорядкування і стану будівельних майданчиків під час проведення будівельних робіт.

Доповнення до існуючого документу внесли на позачерговій дев’ятнадцятої сесії 14 жовтня.

Міський голова Сергій Надал зауважив, що йдеться про дотримання правил благоустрою самими забудівниками, оскільки раніше цього не було прописано. Слідкувати за дотриманням вказаних вимог будуть працівники муніципальної інспекції.

У прийнятому рішенні вказано, що забудівники мають дотримуватися наступних правил:

– ліквідувати написи «графіті» та оголошення, які розміщені на огорожах будівельних майданчиків;

– встановлювати інформаційні стенди біля будівельного майданчика об’єкта будівництва (індивідуальні житлові, садові, садибні, дачні будинки та господарські будівлі на відповідних земельних ділянках, об’єкти із класом наслідків СС1, СС2 та СС3);

– обов’язково огороджувати будівельні майданчики на яких проводяться земляні, монтажні або демонтажні роботи;

– огорожі, що прилягають до місць проходу людей за межами будівельного майданчика, повинні мати висоту не менше ніж 2 метри і бути обладнані суцільним захисним козирком із несучою здатністю витримувати снігове навантаження, а також навантаження від падіння дрібних предметів (ДБН А.3.2-2-2009. Охорона праці і промислова безпека у будівництві);

– огорожа має бути металева, суцільна, непроглядна, сірого кольору, влаштована по периметру будівельного майданчика об’єктів будівництва із класом наслідків СС1, СС2 та СС3.