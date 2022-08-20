Війна, з якою загарбницька росія прийшла на територію України, і далі забирає життя найкращих.

Вчора на Тернопільщину надійшла сумна звістка про загибель українського воїна, командира кулеметного відділення однієї з бойових бригад Збройних Сил України, молодшого сержанта Богдана Зуляка із с. Збручанське Мельнице-Подільської ОТГ.

Богдан загинув 19 серпня під час ведення бойових дій від осколкових поранень після масованого артилерійського обстрілу, вірний військовій присязі.

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Про важку втрату повідомив Начальник другого відділу Чортківського районного центру комплектування та соціальної підтримки військовослужбовців Богдан Вербіцький.

“Богдан Зуляк проходив військову службу за контрактом. Був вправним та професійним військовим, ставав кращим спеціалістом бригади за своєю військово-обліковою спеціальністю. Будував плани, радів життю, нещодавно одружився. Але ненависні рашисти обірвали життя молодого воїна на злеті його кар’єри та початку сімейного життя. Богданові в лютому, перед початком війни, виповнилось тільки 21 рік.

Нехай добрий, світлий спомин про нашого Захисника-Героя назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, усіх, хто знав його, любив та шанував.

Сумуємо разом з Вами, підтримуємо в годину скорботи. Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають!

Вічна пам’ять Герою! Слава Україні!”