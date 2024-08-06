Будував плани на майбутнє та вірив у перемогу України: на щиті повертається Герой з Тернопільщини Микола Гуцало

Знову гірка звістка прийшла на Тернопільщину. Війна забрала нашого земляка із села Бодаки, сержанта Миколи Гуцала, 1978 року народження. Життя воїна обірвалося 4 серпня.

Про важку втрату повідомили у Вишнівецькій територіальній громаді.

Микола народився у багатодітній сім’ї, був опорою для батьків, кращим другом для братів і сестри. Безмежно любив своїх доньок і дружину, будував плани на майбутнє та вірив у перемогу України.

Смерть Миколи ― важка втрата для родини, громади, побратимів військової частини.

Сусіди відгукуються про земляка як про людину слова, людину, яка вміла жартувати, підбадьорити та підтримати, людину, яка віддавала свою енергетику іншим взамін на тепле спілкування й посмішку.

Для бойових побратимів він був відповідальним та надійним товаришем.

Героя, що повертається на щиті, зустрінуть у середу, 7 серпня. Мешканців громади просять віддати останню шану Захиснику. Чин похорону відбудеться 8 серпня.

7 та 8 серпня у Вишнівецькій громаді оголошено Днями жалоби.

Висловлюємо співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Вічна пам’ять і слава Герою!