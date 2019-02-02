Будували 27 років: завершили один з найбільших довгобудів області

02/02/2019 Розмір тексту:

До березня цього року Державний архів Тернопільської області переселиться у нове приміщення на вулиці Карпенка, 2. Один із тернопільських довгобудів нарешті добудували, і він готовий до здачі в експлуатацію.

Про це під час засідання колегії Тернопільської облдержадміністрації доповів начальник управління капітального будівництва Віктор Кузяк.

– Це один з найбільших об’єктів області, який будується з 1991 року, – зазначив він. – 27 років його будували. На сьогодні завершені всі будівельні роботи, він готовий для передачі, почалися прибирання приміщень. На перших двох поверхах буде розміщуватися адміністрація закладу. Наступні 3 поверхи вже повністю обладнали стелажами для зберігання документів. Підрядна організація «Тернопільбуд» продовжує виготовляти стелажі для решти поверхів. Ми вже винні їм за виготовлення стелажів 4,9 мільйона гривень, тому просимо підтримку у вирішені цього питання в обласної ради та адміністрації. Всю програму згідно меморандуму, те, що ми обіцяли, ми виконаємо і до першого березня архів буде готовий до роботи.

У 2018 році проект із добудови Тернопільського обласного архіву пройшов конкурс з відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку. У результаті на завершення будівництва було виділено понад 24 мільйони 800 тисяч гривень. Із них освоїли 20 мільйонів 645 тисяч: 11 мільйонів 184 тисячі гривень із Державного фонду регіонального розвитку та 9 мільйонів 461 тисячу із місцевого бюджету. Підрядна організація також виконала роботи на суму 4 мільйони 198 тисяч гривень, але їх не виплатили через недофінансування із спеціального фонду ДФРР.

Нове приміщення обласного архіву розраховане на 1,5 мільйона одиниць зберігання. На першому і другому поверхах поселиться адміністрація закладу, там же будуть конференц-зал, читальний зал, працюватиме довідка. Тут проходитимуть тематичні виставки, конференції, круглі столи. Інші поверхи обладнали під сховища з відповідним температурним режимом та кондиціонуванням. Новий архів має два ліфти, індивідуальну систему опалення, обладнаний протипожежною та охоронною системами.

Ольга Трач