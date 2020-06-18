У Тернополі посилили карантині вимоги через ускладнення епідемічної ситуації. За їхнім виконанням стежитимуть спеціальні мобільні групи, які створили в обласному центрі.

Посилити контроль вирішили у закладах харчування, на ринках, у торговельно-розважальних центрах, об’єктах торгівлі та в міському громадському транспорті. Як дотримуються там санітарно-епідеміологічних правил, стежитимуть мобільні групи у складі працівників Держпродспоживслужби, управління торгівлі міської ради, міського відділу поліції, управління патрульної поліції, муніципальної інспекції.

«Плануємо зробити акцент на маршрутних таксі. Оскільки в тролейбусах в основному дотримуються карантинних вимог. Від сьогодні активно працюємо у цьому напрямку. Також ми працюємо по ринках з Держпродспоживслужбою. Пропоную заборонити масові святкування. Ми в свою чергу беремо на себе зобов’язання перевіряти», – наголосив на засіданні міського оперативного штабу начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Осадца.

Мобільні групи фіксуватимуть порушення карантину на камеру. У разі недотримання вимог передбачений штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Софія Романська

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