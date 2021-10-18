Будуть судити злодіїв, котрі вкрали автомобілі вартістю два мільйони гривень

Викрали автомобілі на суму понад 2 млн грн у Тернополі – троє осіб постануть перед судом.

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 3 осіб, що викрадали елітні автомобілі в обласному центрі (ч. 3 ст. 289 КК України).

За версією слідства, організована група з трьох осіб – мешканців Київщини та Одещини, упродовж червня 2021 року, перебуваючи у м.Тернопіль, незаконно заволоділа автомобілями марки Toyota Land Cruiser 200, Mazda CX-9 та Mazda 3, завдавши потерпілим шкоди на загальну суму понад 2 млн грн.

Під час досудового розслідування правоохоронцям уже вдалося відшукати та повернути потерпілим 2 автомобілі – Toyota Land Cruiser 200 та Mazda 3, загальною вартістю майже 1,4 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.