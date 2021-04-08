Двоє раніше судимих осіб, які погрожуючи розправою, незаконно позбавили волі жителя м. Заліщики, постануть перед судом.

Бучацькою окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 185, ч.2 ст.186, ч.2 ст. 187, ч.3 ст.289 КК України стосовно двох раніше судимих за вбивство осіб, які у грудні 2020 року незаконно позбавили волі жителя міста Заліщики.

За версією слідства, один із підозрюваних під приводом повернення боргових зобов’язань, перетелефонував до позичальника і запросив приїхати по борг, назвавши адресу. Позичальник на зустріч узяв із собою товариша. Коли вони прибули на автомобілі до вказаного помешкання і зайшли до нього, двоє осіб накинулись на них, вимагаючи ключі від автомобіля, документи, гроші й цінні речі.

Власник авто зумів втекти і переховувався кілька годин у полі, а потім добрався до найближчого фермерського господарства та зателефонував у поліцію. Іншого потерпілого зловмисники незаконно позбавили волі і завезли його до обласного центру.

Частину речей із викраденого автомобіля підозрювані продали дорогою на Тернопіль, щоб розплатитись за пальне. Вже у місті вони змусили потерпілого здати до ломбарду свій фотоапарат та шукали бажаючих придбати автомобіль. Проте їх планам завадили правоохоронці, які затримали викрадачів.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції під процесуальним керівництвом Бучацької окружної прокуратури. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.