Будуть судити жителя Тернопільщини, який організував дві підпільні гуральні. ФОТО

Незаконний бізнес на території Тернопільської області наприкінці 2019 року облаштував житель Монастирищини. Він організував два цехи з виготовлення алкогольної продукції на Монастирищині й один – на Івано-Франківщині. У спільники взяв п’ятьох осіб. Кожен із них виконував свою роль.

За словами заступника начальника управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Віталія Кравчука, 53-річний організатор забезпечував підлеглих спиртом, корками, скляною тарою, контретикетками та підробленими марками акцизного податку.

“До обов’язків інших учасників входило розлив продукції та поклейка етикеток й акцизу. Організатор разом зі спільником збував фальсифікат на території Тернопільської, Франківської та Львівської областей роздрібним розповсюджувачам – в кафе, ресторани, магазини”, – каже Віталій Кравчук.

Впродовж кількох місяців документували діяльність підпільних гуралень фахівці управління стратегічних розслідувань спільно з оперативниками Нацполіції області та представниками фіскальної служби під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Обшуки проходили на території трьох областей.

“Ми вилучили підроблену алкогольну продукцію та підакцизні товарно-матеріальні цінності на 1,5 мільйона гривень. Серед іншого – спирт, корки та наліпки з логотипами вітчизняних виробників коньячної продукції, есенції для виготовлення коньяку, ключі для закорковування пляшок, лійки, спиртометри, місткості для купажу”, – розповів заступника начальника УСР.

Обвинувальний акт щодо діяльності організованої групи слідчі управління скерували для розгляду до Монастириського районного суду.

Підозрювані відповідатимуть перед законом згідно з ч.3 ст.28 (вчинення злочину організованою групою), ч.1 ст.204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), а організатор ОЗГ ще й відповідно до ч.1 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.