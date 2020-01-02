Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному проваджені стосовно жителя Рівненщини, що знівечив ножем обличчя одного тернополянина, та смертельно поранив іншого.

Встановлено, що влітку 2019 року житель Вараша, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння у центрі м. Тернополя, під час конфлікту з тернополянином вдарив його кілька разів ножем, одним з ударів порізавши обличчя, непоправно його знівечивши.

Того ж дня житель сусідньої області наніс кілька ударів ножем у груди та живіт іншому тернополянину, який помер від завданих тілесних ушкоджень.

Розслідування за ч 1 ст. 115 КК України, ч. 1 ст. 121 КК України завершено, повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.