На лаві підсудних опинилася 29-річна жителька одного із райцентрів Тернопільщини. Її обвинувачують у вербуванні та сприянні у відправленні двох співвітчизниць за кордон з метою сексуальної експлуатації.

У ході досудового розслідування було встановлено, що обвинувачена запропонувала двом дівчатам, які перебували у скрутному матеріальному становищі, високооплачувану роботу в одній із європейських країн. Зловмисниця фінансово допомогла потерпілим оформити документи та переправила їх за кордон. Проте про справжні наміри «помічниці» дівчата дізналися вже за межами України. Замість очікуваної роботи їм повідомили, що вони мають надавати сексуальні послуги.

Після повернення додому потерпілі звернулися за допомогою до працівників поліції. Правоохоронці оперативно встановили особу підозрюваної у торгівлі людьми. Жінці оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 149 ККУ. На час досудового розслідування суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього нічного арешту.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Тернопільській області скерували до суду обвинувальний акт щодо жінки. За вчинене їй загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.