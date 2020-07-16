Незаконне заволодіння транспортним засобом, замах на злочин та хуліганство, вчинене групою осіб – за усі ці правопорушення перед судом відповідатиме житель Рівного, 1997 року народження.

Як розповідають у поліції, вперше в поле зору правоохоронців підозрюваний потрапив наприкінці 2018 року. Він викрав автомобіль Toyota Land Cruiser 200, яка належить місцевому приватному підприємству.

Автівка стояла припаркована на узбіччі дороги. Злодій проник до салону, завів авто та втік на ньому. Суму завданих збитків потерпілі оцінили в більш як півтора мільйона гривень.

Ще одну іномарку – Мercedes GLЕ 350 D, чоловік спробував викрасти з автостоянки. Автомобіль завести одразу не вдалося, а тому завершити заплановане зловмиснику завадили випадкові перехожі.

Вони налякали злодія і той, залишивши авто, втік. Дані факти правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статей 15 частина 3 та 289 частина 2 КК України.

Поки тривало слідство тернополянин вчергове потрапив в поле зору поліції. Він разом зі своїм товаришем вчинив бійку в закладі громадського харчування під час якої до лікарні за меддопомогою звернулося двоє потерпілих.

У ході слідства провоохоронці довели усі факти причетності рівнянина до злочинів. Тепер доля підозрюваного у руках Феміди. Усі провадження слідчі скерували до суду.