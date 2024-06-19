Завідувачу кафедри тернопільського вишу повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному із вимаганням.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, завідувач однієї з кафедр вищого навчального закладу у Тернополі вимагав у студента четвертого курсу 1000 доларів за сприяння в успішному проходженні процедури підготовки та захисту дипломної (кваліфікаційної) роботи та отримання диплому бакалавра. Студент звернувся із заявою до правоохоронців.

Згодом викладач зменшив суму неправомірної вигоди до 400 доларів та отримав її двома частинами в гривневому еквіваленті. Під час одержання ним частини суми – 8 000 грн – він був затриманий поліцією.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із внесенням понад 240 тис грн застави.

Розслідування здійснюється слідчими ГУНП в області за оперативного супроводу УСБУ.