За 400 доларів викладач обіцяв студенту успішний захист кваліфікаційної роботи та отримання диплома. Тепер йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Викрили зловмисника під час отримання ним першої частини хабаря – 8 000 гривень. Четвертокурснику, у котрого взяв кошти, пообіцяв посприяти у захисті кваліфікаційної роботи та отриманні диплома бакалавра.

Корупційні дії завідувача кафедри було кваліфіковано відповідно до частини 1 статті 368 Кримінального кодексу України – одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого їй службового становища. Санкція статті передбачає штраф від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Міру покарання обвинуваченому визначить суд.