Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно жителя Козівського району, який 10 вересня 2020 року вчинив смертельне ДТП у центральній частині м. Тернополя.
Слідством встановлено, що водій, керуючи технічно несправним автобусом БАЗ, розпочав змінювати напрямок, не надавши дорогу громадянину, який рухався у правій смузі транспортного потоку до вул. Клінічної за допомогою моноколеса.
Водій автобуса здійснив наїзд на потерпілого, в результаті якого у чоловіка діагностували численні травми. Потерпілий помер в кареті швидкої допомоги, викликаної на місце пригоди.
Розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України, що здійснювали слідчі поліції, завершено. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.
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