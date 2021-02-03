Будуть судити водія маршрутки, котрий збив на смерть чоловіка на моноколесі

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно жителя Козівського району, який 10 вересня 2020 року вчинив смертельне ДТП у центральній частині м. Тернополя.

Слідством встановлено, що водій, керуючи технічно несправним автобусом БАЗ, розпочав змінювати напрямок, не надавши дорогу громадянину, який рухався у правій смузі транспортного потоку до вул. Клінічної за допомогою моноколеса.

Водій автобуса здійснив наїзд на потерпілого, в результаті якого у чоловіка діагностували численні травми. Потерпілий помер в кареті швидкої допомоги, викликаної на місце пригоди.

Розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України, що здійснювали слідчі поліції, завершено. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.