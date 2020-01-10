Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом вчинення восени минулого року ДТП водієм «ОПЕЛЬ Вектра» у м. Збараж.

Розслідуванням встановлено, що 20 листопада 2019 року водій, керуючи технічно справним автомобілем «ОПЕЛЬ Вектра», наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу у м. Збараж маючи технічну можливість не зменшив швидкість і не зупинився перед пішохідним переходом. Внаслідок чого, водій наїхав на 83-літню жінку, яка в той час повільно рухалась через пішохідний перехід. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпілій спричинено поєднану травму голови та грудей з переломами кісток та ушкодженнями внутрішніх органів, від чого на місці пригоди настала її смерть.

Розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України завершено, повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.