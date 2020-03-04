Долю водія, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду на Зборівщині, тепер вирішуватиме суд. Слідчі передали кримінальне провадження на розгляд Феміди.

Шостого грудня 2019 року водій автомобіля LEXUS ES350 на автодорозі Броди-Тернопіль не впорався з керуванням та врізався у зустрічне авто Daewoo Nexia. У ході слідства стало відомо, що кермувальник LEXUS перевищив швидкість, не врахував дорожню ситуацію, втратив контроль над управлінням транспортним засобом і як результат – автівку занесло на зустрічну смугу. Там вона врізалася в інший автомобіль.

На момент автопригоди в салоні Daewoo перебував, окрім водія, ще пасажир. Останнього з травмами госпіталізували до лікарні. Проте врятувати життя чоловікові не вдалося. Через два тижні після нещастя він помер у лікарні.

Водієві LEXUS ES350 оголосили підозру згідно статті 286 частина 2 ККУ, повідомляють у поліції.