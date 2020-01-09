Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення ДТП, скоєне водієм «SKODA Octavia» у Теребовлянському районі влітку минулого року.

Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Розслідуванням встановлено, що 18 липня 2019 року водій, керуючи технічно справним автомобілем «SKODA Octavia», із 2 пасажирками у в салоні, в порушення вимог ПДР, не зупинився на перехресті перед дорожнім знаком 2.2 «Проїзд без зупинки заборонено» та не дав дорогу автомобілю «VOLKSWAGEN Touareg» із 1 пасажиром, який наближався до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі. Натомість, автомобіль «SKODA Octavia», не зменшуючи швидкості виїхав на перехрестя, на якому продовжив рух прямо та зіткнувся із «VOLKSWAGEN Touareg».

Внаслідок ДТП пасажирам обох легківок спричинено тілесні ушкодження середньої тяжкості, пасажирка «SKODA Octavia» від спричинених аварією травм померла у лікарні.

Розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть 1 особи та заподіяло середньої тяжкості тілесні ушкодження 2 особам) завершено. Обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні скеровано до суду.