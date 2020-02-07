Прокуратурою Тернопільської області скеровано до Тернопільського міськрайонного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно тернополянина, що вчинив ДТП в обласному центрі, у якому одна особа загинула, інша – отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області

Розслідуванням встановлено, що 29 листопада 2019 року водій, керуючи у стані алкогольного сп’яніння автомобілем SUZUKI Grand Vitara, рухаючись по вул. Об’їзна м. Тернополя, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із автомобілем DACIA Logan, з 1 пасажиром у салоні.

Внаслідок зіткнення водій DACIA Logan загинув, а пасажир його авто отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України завершено.