Слідчі поліції Тернопільщини скерували до суду провадження щодо смертельної ДТП.
Від трьох до восьми років за ґратами може провести водій, причетний до смертельної автопригоди. Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту завершили досудове розслідування, яке тривало відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України, та скерували провадження до суду.
Нагадаємо, що автопригода із летальними наслідками трапилася ще наприкінці грудня 2022 року одному із сіл Чортківського району.
У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля Citroen Jumpy врізався у бетонну огорожу, а після цього перекинувся. На момент аварії в салоні авто було двоє пасажирів. Чоловік 1949 року народження від отриманих травм помер в кареті швидкої допомоги.
Водія освідчили. Він був тверезий. Доля кермувальника тепер у руках “Феміди”.