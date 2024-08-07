Будуть судити водія, котрий скоїв смертельне ДТП ще півтора року тому

Слідчі поліції Тернопільщини скерували до суду провадження щодо смертельної ДТП.

Від трьох до восьми років за ґратами може провести водій, причетний до смертельної автопригоди. Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту завершили досудове розслідування, яке тривало відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України, та скерували провадження до суду.

Нагадаємо, що автопригода із летальними наслідками трапилася ще наприкінці грудня 2022 року одному із сіл Чортківського району.

У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля Citroen Jumpy врізався у бетонну огорожу, а після цього перекинувся. На момент аварії в салоні авто було двоє пасажирів. Чоловік 1949 року народження від отриманих травм помер в кареті швидкої допомоги.

Водія освідчили. Він був тверезий. Доля кермувальника тепер у руках “Феміди”.