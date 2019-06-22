Чортківською місцевою прокуратурою здійснювалось процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно водія, що, намагаючись уникнути адміністративної відповідальності за водіння у нетверезому стані, запропонував неправомірну вигоду службовим особам Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області.

Як повідомляють у прокуратурі області, у березні цього року у с. Іване – Пусте Борщівського району Тернопільської області поліцейські зупинили водія автомобіля «Фольксваген Пасат» із явними ознаками алкогольного сп’яніння, котрий не мав при собі посвідчення. Правоохоронці склали відповідні протоколи про вчинення водієм адміністративних правопорушень за ч.1 ст. 126, ч.1 ст. 130 КУпАП.

Порушник ПДР за кілька днів прийшов до Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області та запропонував службовій особі відділку поліції неправомірну вигоду в сумі 8000 грн за вирішення питання про уникнення адміністративної відповідальності через водіння у нетверезому стані та повернення вилученого транспортного засобу.

Поліцейський відмовився від отримання неправомірної вигоди, а незаконні дії правопорушника правоохоронці задокументували.

Завершено розслідування за ч.1 ст.369 КК України (пропозиція службовій особі надати їй неправомірну вигоду за не вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує таку вигоду, будь – якої дії, з використанням службового становища).