Житель Чортківщини, який надав неправомірну вигоду поліцейському, щоб уникнути відповідальності за водіння в нетверезому стані, постане перед судом

Бучацькою окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя Чортківщини, що надав 200 доларів США неправомірної вигоди працівнику поліції за уникнення від адміністративної відповідальності (ч.1 ст. 369 КК України).

За версією слідства, патрульні поліцейські 19 травня цього року склали протокол за фактом вчинення громадянином правопорушення за ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння). Чоловік вирішив передати 200 доларів США працівнику поліції одного з районних відділень за непритягнення до відповідальності. Поліцейський грошей не взяв, повідомивши колег про незаконні дії правопорушника. Факт надання неправомірної вигоди задокументували правоохоронці.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.