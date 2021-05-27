Запропонував хабаря поліцейському, щоб уникнути відповідальності за водіння в нетверезому стані – житель Чортківщини постане перед судом.

Чортківською окружною прокуратурою скеровано до Гусятинського районного суду обвинувальний акт стосовно жителя Чортківського району за ч. 1 ст. 369 та ч. 2 ст. 15 КК України, який запропонував та намагався надати неправомірну вигоду працівнику патрульної поліції (СРПП) відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області (ч. 1 ст. 369 та ч. 2 ст. 15 КК України).

За версією слідства, 13 березня цього року працівниками патрульної поліції зупинено автомобіль, водій якого перебував за кермом з ознаками явного алкогольного сп’яніння. Під час складання адмінпротоколу щодо нього водій запропонував працівникам поліції та намагався надати їм неправомірну вигоду у сумі 1500 гривень, щоб не складали адміністративного протоколу та не скеровували адміністративної справи про вчинення ним правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП на розгляд до суду.

Завершено розслідування, що здійснювали працівники поліції.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Тернопільської області.