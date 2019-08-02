Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо місцевого жителя, який, керуючи власним автомобілем SKODA Superb, 15 травня 2019 року на перехресті автодоріг «Обхід м. Тернопіль» та «Тернопіль-Броди», допустив зіткнення з «ВАЗ-2101», в результаті якого загинули 2 людей.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, керуючи технічно справним автомобілем SKODA Superb, рухаючись з двома пасажирами автодорогою «Броди-Тернопіль», не був достатньо уважним, не стежив належно за дорожньою обстановкою, і, наближаючись другорядною дорогою до нерегульованого перехрестя із головною дорогою «Обхід м. Тернополя», він не зупинився перед дорожнім знаком «Проїзд без зупинки заборонено».

Виїхавши із порушенням вказаних вимог ПДР України на нерегульоване перехрестя, правопорушник створив аварійну ситуацію для інших учасників дорожнього руху, зокрема для водія автомобіля ВАЗ-2101, позбавивши його своїми односторонніми діями можливості запобігти настанню ДТП та допустив зіткнення транспортних засобів.

Унаслідок зіткнення водій та пасажир «ВАЗ 2101» отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, а пасажир «SKODA Superb» ­­ тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Слідство за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть 2 потерпілих та заподіяло потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості ) завершено, повідомляє пПрес-служба прокуратури Тернопільської області.