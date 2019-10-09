Від рішення суду тепер залежить доля водія, причетного до смерті двох людей. Чоловікові інкримінують статтю 286 частина 3 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. Це провадження слідчі скерували до суду.

Підозрюваний від моменту автопригоди і до 23 жовтня повинен перебувати під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, двадцятирічний чоловік причетний до аварії, яка трапилася 26 серпня близько 2:10. На автодорозі в селі Великі Гаї водій автомобіля DAEWOO-LANOS врізався в мотоцикл MUSSTANG-MT125-1. На момент нещастя в салоні авто перебувало троє пасажирів, а на двоколісному транспорті перебували чоловік-та дружина – мешканці Тернопільського району.

У ході проведення слідчих заходів стало відомо, що водій іномарки їхав з перевищенням швидкості і не встиг загальмувати тоді, коли мотоцикліст, увімкнувши лівий поворот, з’їжджав з дороги. Травми чоловіка та жінки виявилися несумісними з життям. Поруч з мотоциклом валявся один шолом, проте на кому він був – не відомо. Обидвоє загинули на місці автопригоди. Окрім цього судово-медична експертиза показала в крові кермувальника мотоциклу легку ступінь алкогольного сп’яніння.

Підозрюваного затримали відповідно до статті 208 КПК. У скоєному він зізнався і сприяв розкриттю злочину. Тепер майбутнє молодого чоловіка у руках суду, повідомляють у поліції.

