Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно водія автобуса з міжміських перевезень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Встановлено, що 18 жовтня 2019 року на ділянці автодороги «Тернопіль – Скалат – Жванець» із пошкодженим дорожнім покриттям у вигляді вибоїн та напливів, водій автобуса не обрав безпечну швидкість руху для контролю за рухом транспортного засобу. Кермувальник допустив наїзд на перешкоду і в результаті цього технічно справний запірний механізм аварійного виходу задніх дверей відімкнувся та з нього випала неповнолітня пасажирка. Також водій не забезпечив перевезення пасажирів з обов’язковим наданням їм місць для сидіння, в порушення вимог ПДР України, внаслідок чого дівчинка під час руху транспорту стояла біля дверей, а не займала місце для сидіння.

Випавши на дорогу, потерпіла отримала травми від яких настала її смерть по дорозі до медичного закладу.

Розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілої) завершене.