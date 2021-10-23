Будуть судити вбивцю, котрий ще у 1997 році розстріляв підприємця і його дружину

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно тернополянина, обвинуваченого в умисному вбивстві двох осіб у 1997 році у с. Підгороднє Тернопільського району (ч. 2 п. 1 ст. 115 КК України).

Про це повідомляють у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Встановлено, що у ніч на 21 вересня 1997 року в с. Підгороднє Тернопільського району у власному будинку застрелено з вогнепальної зброї засновника підприємства молочної галузі та його дружину.

За версією слідства, громадянин К., перебуваючи у родинних зв’язках із підприємцем, у вересні 1997 року дізнався, що його дядько поїхав у м. Київ з метою отримання валютного кредиту для відкриття молокозаводу. Уточнивши у водія час повернення родича зі столиці, обвинувачений узяв із собою пістолет та уночі 21 вересня 1997 року зайшов до будинку потерпілих з наміром вбивства. Маючи навички у стрільбі, обвинувачений 12 разів вистрелив у господаря, його дружину й собаку, зібрав гільзи та покинув приміщення, не знайшовши там грошей. Потерпілі від отриманих ран померли на місці події.

Хоча минуло більше 24 років з часу жахливого вбивства, завдяки наполегливості слідчих поліції і прокурорів вдалося розкрити злочин та зібрати беззаперечні докази причетності обвинуваченого до його скоєння.

Слідство завершено.