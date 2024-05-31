Будуть судити тернополянина, котрий за 12 тисяч доларів обіцяв чоловікам зробити їх “непридатними” до мобілізації

До 8 років позбавлення волі загрожує фігуранту кримінального провадження, який за гроші обіцяв “вплинути” на членів військово-лікарської комісії.

На протиправній діяльності слідчі ГУНП в Тернопільській області спільно з оперативниками Департаменту внутрішньої безпеки та співробітниками військової контррозвідки СБУ викрили 37-річного місцевого жителя. Підозрюваний допомагав чоловікам отримувати документи про “тимчасову непридатність” до військової служби.

У ході досудового розслідування з’ясувалося, що чоловік запевняв “своїх клієнтів” у тому, що має зв’язки серед членів військово-лікарської комісії й без проблем зможе домовитися про необхідний діагноз. Свої послуги оцінював у 12 000 доларів.

Одразу після отримання обумовленої суми, а це майже 473 тисячі гривень, “бізнесмена” затримали працівники поліції.

Провадження за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України слідчі поліції скерували до суду. Процесуальне керівництво здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.