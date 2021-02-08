Тернополянин, що надав понад 50 000 грн неправомірної вигоди за вплив на депутатів міськради, постане перед судом.

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 1 ст. 369-2 КК України стосовно тернополянина, що надав двом посадовцям державної установи неправомірну вигоду за вплив на депутатів міськради у рішенні про зміну цільового призначення земельної ділянки.

За версією слідства, у 2019-2020 роках тернополянин запропонував та передав понад 50 000 грн двом посадовцям Держгеокадастру, один з яких був на той час депутатом Тернопільської міськради. За ці гроші чиновники мали “повпливати” на обранців органу місцевого самоврядування з метою прийняття ними рішень в інтересах цього громадянина та його сестри про зміну цільового призначення земельної ділянки, площею 0,0118 га, у м. Тернопіль та передачу її у власність.

Розслідування, що здійснювали слідчі поліції, завершено.