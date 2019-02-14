Будуть судити тернополянина, котрий давав патрульним хабаря

14/02/2019 Розмір тексту:

Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно тернополянина, який пропонував неправомірну вигоду працівникам патрульної поліції.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що 27 січня 2019 року громадянин, керуючи у стані алкогольного сп’яніння легковим автомобілем, надав працівникам патрульної поліції 600 гривень неправомірної вигоди за нескладання адмінпротоколу, підкинувши гроші до службового авто правоохоронців. Поліцейські відмовились від отримання неправомірної вигоди та зафіксували незаконні дії правопорушника.

Завершено розслідування за ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція та надання службовій особі неправомірної вигоди за невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує та надає таку вигоду дії з використанням службового становища).