Будуть судити тернопільських “ментів”, котрі забрали у чоловіка телефон

15/01/2019 Розмір тексту:

Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 2 поліцейських Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, які, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, заволоділи мобільним телефоном львів’янина у липні минулого року.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Слідством встановлено, що працівники поліції, перевіряючи чоловіка на причетність до вчинення правопорушення, змусили його під психологічним тиском написати заяву про вчинення ним крадіжки мобільного телефону марки «ERGO», який насправді належав йому. Після того, як житель сусіднього обласного центру написав таку заяву, поліцейські привласнили його телефон.

Також, один із вказаних правоохоронців обвинувачується у незаконному зберіганні бойових припасів. Під час обшуку у його помешканні виявлено та вилучено 21 бойовий припас промислового виготовлення, придатний до стрільби з нарізної вогнепальної зброї.

Розслідування кримінального провадження стосовно правоохоронців за ч.3 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб), ч. 1. 263 (придбання і зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України завершено.

Санкція ч.3 ст. 191 КК України передбачає покарання до 8 років позбавлення волі, ч.1 ст 263 КК України – до 7 років позбавлення волі.