Будуть судити сина поліцейського, який збив дівчину і залишив її помирати

Перед судом постане водій, що вчинив ДТП і залишив потерпілу без допомоги.

Кременецькою окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у резонансному кримінальному провадженні стосовно водія – жителя Шумського району, за ч. 1 ст. 289, ч. 1 ст. 286 та ч. 1 ст.135 КК України.

Розслідуванням встановлено, що 24 серпня 2020 року житель Шумщини вчинив ДТП на службовому автомобілі батька, наїхавши на дівчину-пішохода на узбіччі дороги біля с. Бриків. Водій після наїзду навіть не зупинився й залишив її без жодної допомоги. Внаслідок дорожньо – транспортної пригоди потерпіла отримала травми, кваліфіковані як тілесні ушкодження середньої тяжкості й після аварії перебувала в небезпечному для життя стані і була позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження внаслідок безпорадного стану.

Завершено досудове розслідування, що здійснювали слідчі СВ Кременецького РВП ГУНП та СУ ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом прокуратури. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Зазначимо, що мова іде про ДТП, яке сталося ще у серпні 2020 року. Тоді син поліцейського на службовій автівці батька збив 19-річну дівчину та залишив її помирати на вулиці. після розголосу у соцмережах на інцидент відреагували у МВС: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зустрівся із потерпілою дівчиною та її матір’ю і заявив, що поліцейський, який покриває злочин, скоєний його сином, не може бути виправданий і повинен понести покарання.