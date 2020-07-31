Службовець товариства, через недбалість якого заподіяно

понад 850 тис грн збитків при ремонті доріг, постане перед судом.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно керівника структурного підрозділу товариства, що неналежним чином здійснив капітальний ремонт дороги в смт. Велика Березовиця Тернопільського району.

За версією слідства, під час виконання ремонтно-будівельних робіт дороги, вартістю 1 млн 370 тис грн у селищі поблизу обласного центру, службова особа не забезпечила контролю за обсягом та якістю виконаних робіт. В результаті чого, ремонтники не у повному обсязі та неякісно уклали вирівнюючий шар дорожнього покриття, заподіявши державі збитки в сумі понад 850 тис грн. Розслідування за ч. 2 ст. 367 КК України завершено.

Санкція ч. 2 ст. 367 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.