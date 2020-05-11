За п’ять тисяч гривень головний державний виконавець пообіцяв неплатнику аліментів виключити його зі списку боржників та зняти тимчасові обмеження у праві виїзду за межі України й керування транспортним засобом.

У ході досудового розслідування було встановлено, що службовець під час розмови із боржником, котрий прийшов дізнатися суму несплачених на утримання дитини аліментів, натякнув, що посада та повноваження дають йому можливість прийняти рішення щодо виключення чоловіка з Єдиного реєстру боржників. Відповідно, це зніме установлені тимчасові обмеження на виїзд за кордон та керування автомобілем. Щоправда, за послугу попросив винагороду – п’ять тисяч гривень.

Після чергової зустрічі з боржником посадовця затримали з кругленькою сумою хабара в його робочому кабінеті співробітники управління СБУ та Головного управління Нацполіції Тернопільщини.

Було зібрано достатньо доказів, аби співробітнику виконавчої служби оголосити підозру за частиною 1 статті 368 ККУ – одержання службовою особою неправомірної вигоди. Досудове розслідування кримінального провадження завершено та скеровано до суду.