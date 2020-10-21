Будуть судити слідчого, який “вибивав” з людини зізнання у злочині

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно слідчого одного з відділів ГУНП в Тернопільській області, який із застосуванням насильства примушував потерпілого давати показання на допиті.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Слідчий поліції здійснював досудове розслідування кримінального провадження за фактом викрадення майна з приміщення приватного товариства. При встановленні обставин вчинення злочину слідчий завдав кілька ударів рукою потерпілому в обличчя, щоб отримати від останнього викривальні показання.

Досудове розслідування за ч. 2 ст. 373 КК України здійснювалось Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань у місті Львові за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.