За отримання неправомірної вигоди за вплив на працівника міграційної служби судитимуть жителя Чорткова.

Прокурори Чортківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо місцевого жителя в одержанні 5300 грн неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, чортківчанин запропонував «допомогу» у швидкому виготовленні паспортів працівниці туристичної фірми, клієнти якої скаржились на великі черги при подачі документів для оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон. За 5300 грн він пообіцяв вплинути на знайомого працівника районного відділу Управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області, що здійснює прийняття та оформлення відповідних документів, щоб прийняти клієнтів турфірми поза чергою. Правоохоронці задокументували факт отримання неправомірної вигоди.

Завершено досудове розслідування, що здійснювали слідчі Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області.