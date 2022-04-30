Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно групи з трьох осіб, що вимагали у підприємців упродовж липня – вересня 2021 року понад 170 000 грн неіснуючих боргів, погрожуючи їм та родинам фізичною розправою і знищенням майна (ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 355 КК України).

За версією слідства, троє одеситів вимагали від 4 підприємців – жителів Кременеччини понад 170 тис грн за неіснуючими борговими зобов’язаннями і в разі несплати коштів обіцяли знищити їх майно та погрожували фізичною розправою їм та родичам. Підприємці звернулися до поліції із заявами про злочини.

Після отримання чергової частини «боргу» від одного з потерпілих – 10 тис грн, зловмисників затримали правоохоронці на одній із АЗС поблизу Почаєва. Вимагачі саме розраховувались на автозаправній станції коштами, одержаними від заявника.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.